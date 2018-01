Atlético-PR vence, mesmo sem jogar bem Apesar de não ter atuado tão bem quanto os 2.235 torcedores que pagaram ingresso queriam, o Atlético Paranaense conseguiu vencer o Paranavaí, de virada, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A vitória valeu a liderança do Grupo B do Campeonato Paranaense, com 21 pontos, mas o time pode ser ultrapassado pelo Iraty, que tem 18 pontos e o mesmo saldo de gols. O meia Fabrício foi o melhor jogador, dando o passe para os três gols. O técnico Casemiro Mior pretendia fazer do jogo um apronto para a partida de terça-feira, contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Libertadores da América. Mas, precisou alterar seu objetivo, pois o Atlético saiu perdendo, com um gol de Batata, aos 13 minutos do primeiro tempo. O empate aconteceu aos 31, por meio de Jorge Henrique. No segundo tempo, o Atlético continuou fora de sintonia e o técnico optou pela entrada do lateral Marin, que está suspenso na Libertadores. O time ganhou fôlego. Alan Bahia desempatou aos 39 minutos e Baloy fechou o placar aos 46.