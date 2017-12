Atlético-PR vence o Inter no Beira-Rio Nada deu certo para o Inter, neste sábado à tarde, em Porto Alegre, pela 12ª rodada da Copa Sul-Minas. Perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 2, continuou com 17 pontos na tabela em oitavo lugar e está praticamente fora do torneio. O Atlético, com 24, já é o segundo. A vitória era fundamental para que o Inter continuasse com chances de classificação para as semifinais da competição. O Internacional teve um bom início de jogo. Logo aos quatro minutos, Fabiano Costa, de cabeça, perdeu um com feito. O time da casa só abriu o marcador aos 31 minutos, com Fernando Baiano, aproveitando a boa jogado de Daniel Carvalho. O Atlético Paranaense não se intimidou e, aos 36, empatou na cobrança de pênalti convertida por Ilan. Aos 47, em um contra-ataque, o jovem Dagoberto deixou Adriano na frente de Clemer para virar o jogo e fazer o segundo dos paranaenses. No segundo tempo, Fabiano Souza entrou no lugar de Márcio para tentar conseguir mais poder ofensivo ao Inter, mas o time de Geninho, atento na defesa, não deu espaço para o adversário. Aos 34, em outro lance rápido, Kléber venceu Ronaldo na velocidade e marcou o terceiro do Atlético, sem chances para o goleiro gaúcho. No final da partida, Fernando Baiano, de pênalti, descontou para o Inter, mas já erra tarde para uma reação. Com a derrota, os gaúchos começam a pensar quase que exclusivamente na Copa do Brasil. Mais dois jogos aconteceram neste sábado pela Copa Sul-Minas. O Malutrom perdeu em casa por 2 a 1 para o Mamoré e o Pelotas empatou fora de casa com o Figueirense por 2 a 2.