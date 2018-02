Atlético-PR vence o Malutrom por 1 a 0 O Atlético-PR confirmou o seu favoritismo e venceu o Malutrom por 1 a 0, neste domingo, no Estádio do Xingu, em São José dos Pinhais (PR), com um gol do zagueiro panamenho Baloy, aos três minutos do segundo tempo, após receber livre de marcação e chutar sem chances para Roberson. O atacante Dênis Marques ainda teve chance de ampliar aos 45 minutos, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. A vitória deixou o Rubro-Negro em primeiro lugar no Grupo B, com 28 pontos e classificado para a segunda fase. No Grupo A, o Coritiba também chegou aos 28 pontos e garantiu a classificação com a vitória sobre o Rio Branco por 3 a 1, em Maringá (PR). O Império foi derrotado por 5 a 0 pelo Iraty e foi rebaixado para a Segunda Divisão com uma rodada de antecedência. A rodada começou no sábado com Paraná 4 x 4 Adap. Neste domingo, os outros resultados foram: Nacional 4 x 2 Francisco Beltrão; Roma 0 x 0 Engenheiro Beltrão; Cianorte 4 x 0 União Bandeirante; e Londrina 1 x 0 Paranavaí.