Atlético-PR vence o Paraná por 3 a 0 nos contra-ataques O Atlético-PR precisou de apenas três contra-ataques para vencer o Paraná por 3 a 0 neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Paranaense. os gols da vitória foram de Dênis Marques aos 21 e 43 minutos do primeiro tempo e Ferreira aos 47 minutos da etapa final. O resultado deixou a equipe rubro-negra com 22 pontos em quarto lugar e o Paraná, com 21, caiu para a quinta colocação. A liderança permanece com o Galo/Adap com 25 pontos. Com um bom retrospecto na Copa Libertadores e no campeonato regional, o Paraná começou a partida pressionando o Atlético. Apesar do volume de jogo, porém a equipe não conseguia furar o bloqueio rubro-negro. Como havia adiantado na semana, o técnico Vadão, do Atlético, optou em jogar nos contra-ataques e a estratégia deu certo, principalmente pela lentidão da defesa do Paraná. Aos 21 minutos Denis Marques recebeu na intermediária, ganhou de seu marcador na corrida e abriu o placar. Aos 43, novamente Dênis Marques recebeu um passe de Evandro e livre de marcação marcou seu segundo gol na partida. Na etapa final, o Paraná perdeu Joelson logo aos quatro minutos, o que dificultou ainda mais a tarefa da equipe. O Atlético administrou o resultado e aos 47 minutos, Ferreira em um novo contra-ataque marcou o terceiro gol e selou o placar. Para o técnico Vadão, sua equipe soube cumprir o que estava programado. "Nós sabíamos que o Paraná viria para cima e soubemos explorar bem a velocidade dos nossos atletas, e isso deu certo". O técnico Zetti lamentou o resultado e disse que sua equipe cometeu alguns erros, mas não pode deixar isso prevalecer. "Todos sentimos muito o resultado, mas a equipe não pode se abalar com isso, viemos de uma seqüência grande de jogos e agora vamos avaliar, pois criamos oportunidades, o time sentiu muito a perda de um jogador e isso também prejudicou pois o desgaste foi maior", concluiu. Outros jogos da rodada: Nacional 3 x 4 Paranavaí, Londrina 4 x 2 Rio Branco, Iguaçu 1 x 1Portuguesa, Cianorte 3 x 2 Galo/Adap e Engenheiro Beltrão 2 x 2 Roma.