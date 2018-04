Atlético-PR vence Paysandu e já é o 3º O Atlético Paranaense não encontrou dificuldades para derrotar o Paysandu por 2 a 0, neste domingo, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba. O resultado deixa a equipe em terceiro lugar com 45 pontos e mantém o Paysandu na zona de rebaixamento, com 26. Pingo aos 42 do primeiro tempo e Washington, aos 11 da etapa final marcaram para o time da casa. Apesar da superioridade, o Atlético não mostrava isso em campo, caindo facilmente na marcação paraense. Em uma das poucas jogadas de emoção, Washington acertou um belo chute que Paulo Musse defendeu. Aos 42, porém, Pingo fez jogada individual e chutou forte, o goleiro Paulo Musse, que vinha bem, falhou ao tentar encaixar a bola. Com 1 a 0 no placar, o Rubro-Negro relaxou ainda mais e o Paysandu cresceu no jogo. Aos 11 minutos, quando sofria pressão, Ivan fez uma bonita jogada pela esquerda e tocou para Washington, que se livrou da marcação e chutou sem chance de defesa. Com os três pontos garantidos, o Atlético se poupou para o clássico contra o Coritiba, na próxima semana e administrou o resultado. Na opinião do meia Jadson, a equipe deveu bom futebol, mas conseguiu a vitória. "Não foi uma grande partida, mas valeu pelos três pontos e a alegria para o torcedor", disse. O Paysandu lamentou a derrota, mas Sandro elogiou o espírito da equipe. "Estávamos bem quando levamos o gol. Vamos corrigir algumas coisas para a próxima partida", concluiu.