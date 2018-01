Atlético-PR vence por 2 a 0 no Botafogo Num jogo movimentado para espantar o frio do fim de inverno curitibano, o Atlético Paranaense conseguiu reencontrar-se com a vitória nesta quinta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, após quatro partidas em que tinha conseguido apenas dois pontos. Com domínio sobretudo do meio-de-campo, o time curitibano ganhou por 2 a 0 do Botafogo. Assim, os paranaenses passam a respirar um pouco mais tranqüilo na classificação da Série A do Campeonato Brasilreiro, pois estão na 15.ª colocação, com 33 pontos. O Botafogo cai para o nono lugar, ficando com 40 pontos. O Atlético desarrumou o esquema do Botafogo aos 4 minutos, quando conseguiu um pênalti. O meia Ferreira, que comemorava a convocação para a seleção colombiana, chutou forte para vencer Max. O segundo gol poderia ter saído em seguida não fosse o excesso de individualismo de Dênis Marques. Mas, aos 39 minutos, Marcão serviu Finazzi, que dominou a bola e fez a torcida vibrar de novo. "Não conseguimos jogar e precisamos começar pela marcação", reclamou no intervalo o zagueiro botafoguense Scheidt. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo, tocando mais a bola, mas os jogadores erravam nas finalizações. O Atlético somente levava o jogo no banho-maria, esperando uma oportunidade para ampliar. E esta apareceu aos 11 minutos, em novo pênalti. Dênis Marques, que não vinha sendo muito solidário, pediu para bater. Chutou mal e Max defendeu. No rebote o goleiro fez outra defesa. Ao ser substituído, Dênis saiu vaiado. Apesar da correria geral, não aconteceu nada de mais emocionante até o fim da partida.