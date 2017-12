Atlético-PR vence São Caetano e respira O Atlético Paranaense conseguiu o que queria: somar 50 pontos e afastar os riscos de rebaixamento. A vitória por 1 a 0, neste sábado à tarde, contra o São Caetano, já leva os jogadores a sonhar com pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. O time do ABC paulista, por sua vez, não foi feliz no Dia de Todos os Santos. Permanece com 62 pontos, mas ainda tem boas possibilidades de conquistar uma das vagas para a Libertadores da América. O que se viu desde o início do jogo foram dois times bem armados taticamente. O São Caetano mostrava porque é o time com menos gols tomados. A sincronia da marcação era perceptível, com os jogadores trocando de posição e tentando induzir o adversário ao erro. Com isso perdia um pouco o poder ofensivo, visto que Adhemar ficava isolado na frente. Por outro lado, o Atlético, se não tinha um conjunto ideal, conseguia ter mais posse de bola devido aos valores individuais. O atacante Dagoberto fazia uma boa apresentação, mas não era ajudado por Alex Mineiro, que parecia alheio ao jogo. Com isso, nem São Caetano nem Atlético criaram chances de gol durante o primeiro tempo. A etapa complementar começou com o mesmo desenho tático, apesar de o Atlético voltar com o meia-atacante Jadson no lugar do lateral Alessandro. A primeira oportunidade real de gol foi do São Caetano, aos 10 minutos, quando Adhemar cobrou um escanteio e Serginho cabeceou à queima-roupa, mas Diego voltou a fazer milagre e salvou o time paranaense. Aos 17 minutos, o goleiro do Atlético mais uma vez apareceu para defender cabeçada de Somália. Com a boa marcação do São Caetano, as faltas foram se sucedendo na entrada da área. Até que aos 23 minutos Jadson aproveitou com sucesso uma cobrança, colocando a bola fora do alcance do goleiro Sílvio Luiz. Depois do gol, o São Caetano desmanchou seu bom sistema de marcação, dando espaço ao Atlético, que não soube aproveitar.