Atlético-PR vence Sport e sobe para a quinta posição no G6 do Brasileiro

O Atlético-PR não teve dificuldades para vencer o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Arena da Baixada. O resultado fez o time subir para a quinta posição e consolidar seu lugar no G-6 da tabela do Campeonato Brasileiro, fechado pelo Botafogo, que tem os mesmos 55 pontos dos atleticanos, mas está em sexto lugar por possuir uma vitória a menos na competição. Os gols da vitória em Curitiba foram marcados por André Lima e Thiago Heleno.

O Atlético começou o jogo em cima do Sport e, depois de criar duas chances de gol, conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. André Lima aproveitou o rebote do goleiro Magrão e mandou para as redes. O rubro-negro marcou o segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, com gol do zagueiro Thiago Heleno em cobrança de pênalti.

O Sport ainda tentou reagir no segundo tempo, mas esbarrou na boa marcação do Atlético e nas defesas do goleiro Weverton. Assim, a equipe pernambucana estacionou nos 43 pontos e segue convivendo com a ameaça de rebaixamento. No 15º lugar, o time de Recife está quatro à frente do Internacional, que encabeça a zona do descenso e nesta segunda-feira encara o Corinthians, às 20 horas, no Itaquerão, no encerramento da antepenúltima rodada do Brasileirão.

Na próxima rodada, Atlético-PR e Corinthians farão um confronto direto pela vaga na pré-Libertadores em Itaquera no próximo sábado, mesmo dia em que o Sport terá pela frente o rebaixado e lanterna América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. Na última rodada, a equipe paranaense joga com o Flamengo na Arena da Baixada, enquanto o time pernambucano encara o também já rebaixado Figueirense em Recife.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 X 0 SPORT

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Lucas Fernandes (Nikão), Lucho González (Marcos Guilherme) e Pablo; André Lima. Técnico: Paulo Autuori.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Ronaldo (Apodi), Diego Souza, Everton Felipe (Gabriel Xavier) e Rodney Wallace (Túlio de Melo); Rogério. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - André Lima, aos 21, e Thiago Heleno, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo e Rithely (Sport).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).