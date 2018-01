Atlético-PR vende sua maior revelação O Atlético-PR negociou com o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, a sua maior revelação do ano passado. O meia Jadson, apesar da diretoria não confirmar o negócio nem revelar os valores da negociação, que podem ter chegado a cinco milhões de euros, segundo informações não oficiais, viajou nesta segunda para a Ucrânia, onde realizará os exames preliminares antes de começar a jogar em seu novo clube. Além dele, o lateral-esquerdo Ivan, que tem contrato com o Atlético até o final de 2007 também tomou o mesmo rumo, mas por empréstimo. Apesar da equipe ter sido reforçada para a disputa da Copa Libertadores, o clube já havia negociado os titulares Washington, Marinho e Fabiano. Jadson e Ivan devem juntar-se aos brasileiros Matuzalém (ex-Vitória) e Brandão (ex-São Caetano). O time do Leste Europeu se classificou para a segunda fase da Copa da Uefa e joga no dia 16 de fevereiro contra o Shalke 04, da Alemanha.