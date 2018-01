Atlético-PR venderá ingressos a R$ 5 O Atlético Paranaense anunciou nesta segunda-feira à noite que cobrará apenas R$ 5,00 nos ingressos para as arquibancadas do Beira-Rio, no jogo de quarta-feira, contra o São Paulo pela primeira partida da final da Copa Libertadores da América. "É uma homenagem aos que vão fazer seu esforço (de viajar até Porto Alegre)", disse o presidente do conselho gestor, João Augusto Fleury da Rocha. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira pela manhã em Curitiba e Porto Alegre. Para São Paulo serão enviados cerca de dois mil ingressos. Em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba, o presidente disse que o Atlético não concordava e nem considerava justa a decisão de transferir o jogo para Porto Alegre. "Mas vamos cumprí-la porque somos pessoas tementes à lei", ressaltou. "Iremos aonde nos determinaram, ainda que seja injusto, ainda que não seja o correto, e lá venceremos." Ele agradeceu a mobilização dos torcedores. "Cada atleta foi energizado com esse espirito positivo", garantiu Rocha. "Cada um será mais guerreiro". Em nenhum momento ele citou o nome do São Paulo ou de qualquer de seus diretores, mas ressaltou que não pode mais considerá-los adversários, mas inimigos. "Porque o adversário é aquele que tem lealdade, os inimigos são aqueles que não respeitam ninguém", acentuou. "Nós fomos traídos. O Atlético foi vítima de uma manobra daqueles que agem pelos bastidores e usam o subterrâneo do futebol para alcançar os objetivos."