Atlético-PR vira para cima do Coritiba O Atlético ganhou de virada do Coritiba, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com a vitória no clássico, o time atleticano chegou aos 48 pontos, entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e deixou o rival com 38. O Atletiba começou como os melhores clássicos dos últimos tempos. Os dois times mostraram vontade de chegar ao gol, embora o Coritiba, por estar atuando em casa, teve mais iniciativa. Com isso, os dois goleiros, Fernando e Diego, tiveram trabalho. Mas o gol saiu apenas no segundo tempo. Aos 6 minutos, o Coritiba abriu o placar com Alemão. Aí, o Atlético foi com tudo para o ataque e conseguiu a virada. Aos 35, Fernandinho aproveitou o rebote de uma cabeçada de Rogério Corrêa na trava e empatou. Depois, aos 40, Washington definiu a vitória atleticana.