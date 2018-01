Atlético-PR visita o Figueirense para entrar no G-4 do Brasileirão

O Atlético-PR visita o Figueirense nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 24.ª rodada, de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro. Embalado após uma sequência de duas vitórias e um empate na competição, o time é o quinto colocado com 37 pontos, um a menos do que o São Paulo, que está em quarto lugar.

O adversário vive um mau momento, vem de duas derrotas seguidas, sendo a última uma goleada por 5 a 1 para o Cruzeiro, que o deixou a um ponto da zona de rebaixamento. Por isso, o técnico Milton Mendes acredita que o Figueirense jogará com uma postura ofensiva.

"Vai ser inversa em relação ao último adversário (Joinville). Eles sairão mais para o jogo porque precisam de pontos. Penso que vai ser um bom jogo, já que a equipe do Figueirense é muito boa e bem orientada", destacou em entrevista à TV Atlético Paranaense.

O treinador confirmou duas alterações na equipe. O zagueiro chileno Christián Vilches, recuperado de uma lesão muscular na coxa, retoma a vaga de titular. No meio de campo, Ewandro substituirá Marcos Guilherme, que foi expulso no empate diante do Joinville.