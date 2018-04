Atlético-PR volta à Curitiba atrás da 4.ª vitória seguida

Veja também:

O técnico Antônio Lopes disse que não mudará o comportamento do time no aspecto tático em relação ao que apresentou nas partidas longe da torcida. "Lógico que cada jogo é uma história totalmente diferente, tem que levar em conta o adversário, mas o básico não muda", salientou.

A novidade é a estreia do goleiro Neto, de 19 anos, recém-saído dos juniores. Entra no lugar de Galatto, que está suspenso. "Ele está bem, está habilitado a fazer essa estreia no time principal, não vou me preocupar com o goleiro, sei que o garoto é bom", elogiou Lopes.