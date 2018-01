Atlético quer indenização de Geninho O presidente do Atlético-MG, Ricardo Annes Guimarães, disse nesta sexta-feira que o Departamento Jurídico do clube estuda a possibilidade de mover uma ação judicial contra o técnico Geninho, que se desligou do alvinegro mineiro e foi apresentado como novo treinador do Corinthians. O contrato de Geninho com osmineiros vigoraria até o final deste ano, mas o acordo não previa multa rescisória. Guimarães acredita que a legislação prevê indenização quando uma das partes rompe o contrato. "Quando há uma quebra unilateral, a outra parte tem o direito de exigir, de pleitear, pelo menos 50% (do valor) do contrato restante", disse o dirigente. Geninho recebia cerca de R$ 95 mil mensais no Atlético, salário que foi reajustado ainda durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. "Se for nosso direito, nós vamos brigar para fazer valer essa indenização", salientou Guimarães. Os dirigentes mineiros ainda não engoliram a opção de Geninho de se transferir para o Parque São Jorge. O presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, que passa férias no litoral do Espírito Santo, voltou a descarregar sua artilharia contra o treinador. "Eu não imaginei que ele estava segurando emprego no Atlético. Eu achei que ele estava tratando o Atlético com a mesma seriedade que o Atlético estava tendo com ele", afirmou Kalil, garantindo que Geninho "não pisa" mais no clube nem para fazer o seu acerto financeiro. "Em momento nenhum ele me disse, e nem se dissesse eu aceitaria, assinar contrato com ele, se (caso) um time de São Paulo abanasse o rabo, ele sairia correndo." Menotti - A diretoria atleticana estabeleceu um prazo de 20 dias para anunciar o nome do substituto de Geninho. Nesta sexta-feira, começaram a surgir as primeiras especulações. O ex-técnico da Argentina, César Luis Menotti, campeão mundial com a seleção de seu país em 1978, teria sido oferecido por empresários aos dirigentes do Atlético-MG. O presidente do clube mineiro não confirmou a informação e salientou que o Atlético ainda não fez contato com nenhum treinador. Guimarães disse que "não descarta nada", mas acha "pouco provável" a possibilidade de um técnico estrangeiro assumir o time. "Até mesmo por causa da dificuldade financeira." Menotti tem 69 anos e dirigiu recentemente a equipe argentina do Rosario Central. Vadão, Bonamigo, Renê Santana, Ivo Wortman e Celso Roth são outros nomes comentados. "A gente vai pensar bem e ver qual é a melhor opção. Tudo será feito com muita calma", ponderou o presidente do Atlético.