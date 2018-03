Atlético quer permanência de Aguirre para Liga dos Campeões O Atlético de Madri espera que o treinador mexicano Javier Aguirre continue no comando da equipe depois de ter classificado o time espanhol para a Liga dos Campeões da próxima temporada. "Me surpreenderia se Aguirre não continuasse com a gente", afirmou o presidente do clube, Enrique Cerezo. "Os contratos estão aí para serem cumpridos, e eu já disse mil vezes que temos um compromisso com ele", acrescentou. O treinador tem uma cláusula no contrato que garante a renovação automática no caso da classificação para a mais importante competição de clubes da Europa. "Nós tínhamos um compromisso com Javier Aguirre, e esse compromisso foi cumprido e não temos que falar com ninguém", destacou o dirigente, segundo o site na Internet do jornal Marca. No último domingo, a equipe de Madri bateu o Deportivo La Coruña em casa por 1 x 0, gol do atacante uruguaio Diego Forlán. O Atlético tem 64 pontos, mesma pontuação que o Barcelona, que está em terceiro na competição, e vai no mínimo terminar o campeonato em quarto. Essa é a melhor campanha do clube no Campeonato Espanhol em 12 anos.