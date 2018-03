Atlético quer vencer fora de Curitiba O Atlético Paranaense espera encerrar neste domingo, às 16 horas, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a série de resultados desfavoráveis fora de casa. A última vitória aconteceu em meados de fevereiro, quando enfrentou a Portuguesa Londrinense, pelo Campeonato Paranaense. "Para mudar isso, nós precisamos jogar bem, ter confiança e tranqüilidade", aconselha o técnico Osvaldo Alvarez o Vadão. Segundo o meia Kléberson, é preciso repetir as atuações e mostrar a mesma disposição que apresenta na Arena da Baixada, em Curitiba. "Nós temos que encarar o jogo como uma decisão", diz. A única novidade no time é a presença de David no lugar do lateral-direito Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. "A chance é boa para mostrar as minhas qualidades e eu quero ajudar o Atlético a manter a boa fase e subir na tabela", diz.