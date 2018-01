Atlético recupera liderança do Mineiro Sob intenso calor e atuando em um gramado cheio de buracos, o Atlético-MG bateu o Mamoré, por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado, no Estádio Waldomiro Pereira, na cidade de Patos de Minas, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Apesar das dificuldades, o resultado colocou o Galo novamente na liderança do Estadual, com 16 pontos, um a mais que o rival Cruzeiro, que pode voltar a ponta da tabela, neste domingo, se passar pelo América-MG. Rodrigo Fabri, de pênalti, e o estreante Fábio Júnior, marcaram para o time da capital. Saulo marcou para o Sapo que segue na vice-lanterna, com apenas três pontos. Apesar de ter entrado em campo menos de 48 horas depois de jogar contra o Cruzeiro, na capital mineira, na noite da última quinta-feira, e de ter enfrentando uma desgastante viagem de ônibus, de volta a Patos, o Mamoré iniciou a partida melhor, aproveitando as falhas da sonolenta zaga atleticana. E contando com a complacência do adversário, o Sapo conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Willian César penetrou na área, foi à linha de fundo, passou pelos defensores e tocou para trás. O atacante Saulo, bem colocado, chutou entre as pernas de Danrlei e fez Mamoré 1 a 0. No segundo tempo, brilhou a estrela do técnico Procópio Cardoso Neto. O treinador promoveu as estréias de Fábio Júnior e do paraguaio Pablito. No seu primeiro lance no jogo, logo no minuto inicial da segunda etapa, Fábio Júnior completou cruzamento de Rodrigo Fabri e empatou a partida. Aos 31 minutos, o paraguaio Pablito entrou na área pela direita e foi derrubado. O árbitro Luiz Carlos Silva marcou pênalti. Rodrigo Fabri cobrou no canto esquerdo do goleiro Paulo Sérgio e decretou a vitória do Atlético fora de casa.