Atlético sonha com a liderança em Minas O Atlético-MG enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, em partida que pode valer a liderança do Campeonato Mineiro. Para chegar à ponta da tabela, o Galo terá de vencer o time de Divinópolis por uma diferença de três, superando o América-MG, atual líder, com 11 pontos ganhos em cinco jogos e saldo positivo de seis gols. Com um jogo a menos que o América, o time do técnico Paulo Bonamigo está em quarto lugar e soma oito pontos, com saldo de quatro gols. Uma das surpresas da competição, o Guarani ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com nove pontos em quatro jogos. A vitória deixa a equipe do interior na liderança isolada do Estadual. O fraco desempenho do time no empate em 0 a 0 contra a URT, no último domingo, em Patos de Minas, fez com que Bonamigo decidisse fazer modificações na equipe que entra em campo. O atacante Nilson Sergipano e o meia Juninho Cearense treinaram entre os titulares nesta terça-feira (10) e deverão substituir, respectivamente, a Wagner e Tucho. O treinador será obrigado a fazer uma terceira alteração, promovendo a estréia do lateral-direito Carlinhos, que entra no lugar de Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "O professor pediu para explorar as costas dos zagueiros e vou procurar fazer isso", disse o estreante, de 25 anos, que estava no Sport, de Recife, e foi contratado em janeiro deste ano pelo Atlético. Neste campeonato, o Galo ainda não venceu no Mineirão. Na única partida que fez em casa, contra o Social, o time alvinegro empatou em 2 a 2.