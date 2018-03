Atlético Sorocaba comemora 1ª audiência sobre 'marmelada'

O Atlético Sorocaba comemorou o andamento da primeira audiência do processo em que pede a impugnação da partida realizada entre Mogi Mirim e Oeste, no dia 3, pela última rodada da segunda fase da Série A-2. O clube sorocabano considera que houve "ausência de combatividade" no duelo entre as duas equipes, em Mogi-Mirim, que terminou com empate por 0 a 0. O resultado, combinado com a vitória por 1 a 0 do Atlético Sorocaba contra o São Bento, garantiu o acesso de Oeste e Mogi para a Primeira Divisão paulista em 2009, deixando para trás os dois times sorocabanos. O São Bento entrou com recurso semelhante. O caso começou a ser julgado nesta segunda pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo. Pedro Fiorenzo, diretor jurídico da equipe sorocabana, diz que a denúncia da equipe foi parcialmente provada, após os testemunhos dos árbitros Guilherme Cereta de Lima e Jorge Torres, que trabalharam no jogo entre Oeste e Mogi. "Ambos afirmaram que o jogo teve um ritmo diferente após os 26 minutos do segundo tempo, quando o Atlético marcou 1 a 0 e o empate satisfazia às duas equipes que jogavam em Mogi", afirmou o advogado. "O quarto árbitro [Torres] também disse que ouviu os técnicos dos dois times [Roberto Fonseca, do Oeste, e Argel, do Mogi] combinarem a diminuição do ritmo de jogo." Nem Torres, nem Lima se manifestaram após a audiência com o relator Ronaldo Botelho Piacente, a pedido do próprio TJD. O Atlético teria subido se o Mogi vencesse o Oeste por 1 a 0. A análise do pedido continua quinta-feira, às 10 horas. O TJD espera que o narrador Sílvio Luiz, o comentarista e ex-jogador Adhemar e os repórteres William Lopes e Marcelo Rosemberg, da BandSports, compareçam à audiência. Para o Atlético, as testemunhas são fundamentais no processo. "Um dos repórteres que informaram o resultado do jogo em Sorocaba", acrescentou Fiorenzo. O Oeste, que decide o título da A-2 contra o Santo André a partir de sábado, defende-se. "Não vi treinador meu induzindo o time a fazer corpo mole. Ganhamos o acesso no campo", afirmou o presidente Ernesto Garcia. Caso condenados, Oeste e Mogi podem ser eliminados da competição e rebaixados à Série A-3.