Atlético Sorocaba contrata Adãozinho O meia Adãozinho, que deixou o Palmeiras no final do ano, está de clube novo. O Atlético Sorocaba confirmou nesta quarta-feira a sua contratação para temporada 2005. Aos 36 anos, ele se junta a um antigo companheiro de clube, o meia Esquerdinha. Ambos defenderam juntos o São Caetano. O meia Adãozinho não tinha mais espaço no Palmeiras e chega ao Atlético para dar experiência à equipe dirigida pelo técnico Giba. O jogador também era pretendido pelo Guarani, que fez uma proposta abaixo das suas pretensões. Para o diretor de futebol, Marcos Bagatela, todas as contratações feitas pelo clube são de alto nível. Jogadores experientes como Paulão, Adãozinho, Ricardo Lobo, Marcos Alexandre, Bill, Rafael, Williams e Adeílson podem fazer a diferença neste Campeonato Paulista. O Atlético Sorocaba estréia em casa, dia 19, contra a Portuguesa Santista.