Atlético Sorocaba está na final da A2 O Atlético de Sorocaba garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista da Série A2 ao empatar com o Taquaritinga, por 2 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Taquarão. No primeiro jogo, em Sorocaba, o Atlético tinha vencido, por 3 a 2. O título será decidido contra o Oeste em dois jogos. O time de Itápolis tem a melhor campanha e atuará por dois resultados iguais. O primeiro confronto será em Sorocaba e o segundo, em Itápolis. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Mas o Taquaritinga fez o gol que precisava aos 33 minutos, quando a bola sobrou na pequena área para Luis Cláudio, que encheu o pé. O Atlético só explorou os contra-ataques, mas ameaçou pouco. No segundo tempo, o time de Sorocaba voltou mais disposto e com o veterano Nilson reforçando o ataque. O time ganhou força ofensiva, embora ficasse mais exposto aos contra-ataques do adversário. Num deles, César perdeu a chance de ampliar. Os jogadores da casa sentiram mais o calor. Caíram em rendimento físico e o Atlético passou a dominar o jogo, tanto que conseguiu virar o placar com dois gols de Luciano Henrique. O primeiro aos 21 minutos, depois de receber passe de Ricardo Xavier. O segundo aos 46 minutos, num contra-ataque. Um minuto depois, César empatou com um chute forte de fora da área. Mas o empate, então, favorecia ao Atlético que comemorou muito a classificação. Ficha Técnica Taquaritinga - Alex; Eduardo, Sérgio, Júnior e Gelson; Goiano (Fabinho), João Paulo (Zé Carlos), Fábio Neguinho e Itamar (Jéfferson); Luís Cláudio e César. Técnico: Carlos Rabello. Atlético Sorocaba - Uânderson; João Paulo, Alemão, Márcio Rocha e Wébster; André Alves (Emerson), Pereira (Cássio), Fábio Garcia e Fabinho (Nílson); Luciano Henrique e Ricardo Xavier. Técnico: João Martins. Gols: Luís Cláudio aos 33 minutos do 1º tempo; Luciano Henrique aos 21 e 46, César aos 47 minutos do segundo. Árbitro: Wilson Luiz Seneme. Cartões Amarelos: Uânderson e André Alves (Atlético Sorocaba). Local: estádio "Adail Nunes da Silva" (Taquaritinga)