Atlético Sorocaba feliz com empate O técnico Pintado, do Atlético Sorocaba, acredita que seu time pode conseguir um bom resultado neste sábado, contra o São Paulo, mesmo com uma série de fatores contra. O primeiro, claro, é jogar no Estádio do Morumbi; o segundo é acumular dois resultados negativos nas duas últimas apresentações (derrota por 1 a 0 para o Santos e empate por 2 a 2 com o União Barbarense); e o terceiro é estar com apenas dois pontos, ocupando a 18.ª posição na classificação. Por causa dessa coleção de insucessos, um empate já será considerado um bom resultado. "Se fizermos o que fizemos nas últimas apresentações, apenas caprichando mais nas conclusões, podemos voltar com algum ponto de São Paulo", diz o treinador, que foi campeão Mundial Interclubes, em 1992, quando defendia as cores do São Paulo. Para alcançar seu objetivo, o técnico fará mudanças. Para o lugar do experiente meia Esquerdinha, que foi dispensado juntamente com o volante Rafael, o treinador volta a escalar Budi, sendo que o volante Williams também retoma sua posição como volante, depois de atuar como lateral-esquerdo. Em seu lugar entra Bill, que cumpriu suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Santos. Com as mudanças, o zagueiro Adeílson, que também atuou improvisado no meio de campo contra o União, volta para a defesa ao lado de Zé Ílton. Assim, Paulão retorna ao banco de reservas. A notícia ruim na formação do time para o técnico Pintado foi o terceiro cartão amarelo de Márcio Rocha, um dos jogadores mais antigos do elenco. O zagueiro, que vinha atuando como lateral-direito, ganhou elogios do treinador na nova função. Ele será substituído por Leandro. "O Márcio está fazendo um grande papel na posição, que é car ente para nós. Na marcação ele vem sendo perfeito e vai fazer muito falta ao time", comentou o técnico. Reforços - A diretoria do Atlético Sorocaba anunciou nesta sexta-feira as contratações do experiente goleiro Velloso, com passagens por União São João, Palmeiras, Santos e Atlético-MG, para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Aos 36 anos, o jogador chega como líder. Também veio o lateral-direito Itabuna, campeão da Copa Estado de São Paulo pelo Santos B, em 2004. Os dois jogadores, no entanto, ainda não terão condições de enfrentar o São Paulo neste sábado.