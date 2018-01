Atlético Sorocaba ganha do América O Atlético Sorocaba entrou em campo rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista, mas mesmo assim fez sua parte e ganhou do América, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Vice-lanterna com 16 pontos, o Atlético ainda atrapalhou o América, que com 25 pontos, em oitavo lugar, perdeu a chance de conquistar uma vaga para a Copa do Brasil de 2006. Quem começou o jogo melhor foi o América, criando boas chances para abrir o placar. Mas quem marcou o gol foi o time de casa, aos 22 minutos. Luciano cobrou escanteio, Marcos Alexandre desviou de cabeça e Araújo completou para as redes quase em cima da linha. Na etapa final, o jogo seguiu relativamente equilibrado até os 30 minutos. Depois, só deu América, que não teve sorte para chegar à igualdade. Agora, o Atlético Sorocaba vai encerrar sua participação no Campeonato Paulista fazendo o clássico regional contra o Ituano, fora de casa. O América terá pela frente a já rebaixada Internacional de Limeira, em São José do Rio Preto (SP). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.