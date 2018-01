Atlético Sorocaba mantém liderança O Atlético Sorocaba manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série A3 neste domingo, ao vencer o União Mogi por 3 a 2, pela quinta rodada da competição. O destaque deste jogo foi o atacante Ricardo Xavier, que marcou os três gols do time sorocabano. Camilo e Celso descontaram para o São Bento. Na vice-liderança está o Oeste, de Itápolis, que alcançou esta posição ao vencer o XV de Piracicaba por 2 a 1 na casa do adversário. Os gols foram marcados por Zé Ilton e Carabina para o rubro-negro de Itápolis e Leco para o XV. Este resultado, por sinal, foi ruim para o time da casa que sofreu com a pressão de sua torcida após o jogo. Nos outros jogos, o destaque foi o Independente, que conseguiu a reabilitação no campeonato ao vencer a Inter de Bebedouro por 5 a 0 fora de casa. Tarcísio, Gito, Adenir - de pênalti - e Carlos Alberto marcaram para o Independente. A lanterna do campeonato ainda está com Taubaté e Marília, que perderam neste final de semana. O Taubaté foi a Jaboticabal e foi derrotado por 3 a 1, enquanto que o Marília foi goleado pelo Noroeste por 4 a 2 em Bauru. Os técnicos Paulo César Catanoce, do Taubaté, e Marco Antônio Machado, do Marília, estão ameaçados em seu cargo. O campeonato pára agora por causa do carnaval e só retorna no dia 4 de março.