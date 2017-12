Atlético Sorocaba manteve técnico Apesar de todas especulações, o Atlético Sorocaba manteve o técnico João Martins no comando do time. Com isso, fica descartada a chegada de Ruy Scarpino, que era um dos principais nomes para assumir o comando técnico para o restante do Campeonato Paulista. O vice-presidente Waldir Cipriani confirmou também que nenhum jogador será dispensado. Para ele, a derrota para o Rio Branco (2 a 1) em casa, foi atípica. "O time não jogou bem, mas não podemos tomar decisões com base em um jogo", disse. Mesmo assim, duas reuniões foram realizadas na terça-feira.