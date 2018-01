Atlético Sorocaba perto do rebaixamento O Santo André venceu o Atlético Sorocaba por 3 a 2 na tarde deste domingo, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André pela 17ª rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Ramalhão passou à sexta posição com 27 pontos, enquanto o Atlético Sorocaba ficou em penúltimo com apenas 13 pontos e muito perto de cair à Série A-2. O Sorocaba começou o jogo disposto e abriu o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Ronaldo desviou a bola, e no rebote, Luciano Henrique livre de marcação só empurrou. Mas aos 24 minutos, os donos da casa chegaram ao empate quando André Luiz avançou pela esquerda, chutou na diagonal e Alexandre empurrou a bola para dentro do gol. O segundo tempo começou agitado, com faltas duras da equipe visitante. Aos 15 minutos, Dedimar cobrou falta dentro da área, e no bate e rebate, Alexandre ficou com a sobra e marcou seu segundo gol na partida. Com a desvantagem no placar e o rebaixamento mais perto a cada minuto que passava, o Sorocaba partiu com tudo em busca da igualdade. A defesa do Santo André suportou bem a pressão, mas aos 43 minuto, Araújo rolou para Zeílton que da entrada da área mandou uma bomba no ângulo direito de Júlio César para empatar. Já nos acréscimos Rodrigão recebeu cruzamento de Leandrinho, e de peixinho, marcou o gol da vitória. O Santo André volta a jogar no próximo sábado, contra o Ituano, fora de casa. O Sorocaba recebe o América no domingo.