Atlético Sorocaba promete atacar Com o sinal de alerta ligado, o Atlético Sorocaba enfrenta o Santos, neste sábado, às 16 horas no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, tendo como grande atração a estréia do técnico Pintado, que substituiu Giba após a última rodada. Mas a missão do novo comandante não é nada simples. O time somou apenas um ponto em quatro jogos. É o 19ª colocado, ocupando a zona de rebaixamento. Mas esse quadro não parece assustar o treinador, ex-volante do Bragantino, campeão mundial pelo São Paulo e que há dois anos assumiu a carreira de treinador. "Assumi o Atlético com o objetivo de conseguir a recuperação. Acredito que com o apoio da diretoria e dos jogadores, vamos atingir esta meta inicial", explicou Pintado, que atuou pelo Santos em 1995. O fato de o adversário ser considerado o favorito, não o deixa intimidado. Pelo contrário, garante que "atacar será a nossa prioridade". Pintado confirmou duas mudanças em relação ao último jogo, quando o Atlético perdeu para o Paulista, em Jundiaí, por 2 a 1. Insatisfeito com a produção do meio-campo, as mudanças foram realizadas somente neste setor. Saem Budi e Araújo, entrando Willians e Esquerdinha, respectivamente. O novo técnico acha ainda que o grupo está motivado e que "só faltam entrar os resultados". O clima para partida é de muita expectativa na cidadede Sorocaba. O fato de o Santos, atual campeão brasileiro, não jogar na cidade oficialmente desde 1989, está chamando à atenção do torcedor de toda a região. A grande procura pelos 12.525 ingressos é dos santistas. Até o início da noite, perto de 10 mil ingressos já estavam vendidos, o que deixou a perspectiva de casa cheia.