Atlético Sorocaba sonha com 1.ª vitória Se o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, na última quinta-feira, revoltou a todos no Atlético Sorocaba pela má arbitragem, ao menos motivou o elenco para tentar buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista, neste domingo, às 16 horas. O adversário será o Rio Branco, que vem de uma goleada sofrida para o Santos por 5 a 1. O Atlético Sorocaba continua na última colocação na tabela de classificação, com apenas três pontos ganhos, três a menos do que a Portuguesa, penúltima colocada. O Rio Branco, que soma quatro derrotas consecutivas, é o 13º colocado, com 10 pontos. O jogo conturbado com o Palmeiras causou no time sorocabano uma série de desfalques, a começar pelo goleiro Velloso, que será substituído por Wilson Júnior, um dos destaques do time antes da chegada do veterano. Na defesa, Adeílson se junta a Zeílton no departamento médico e dá lugar a Marquinhos. O técnico Pintado terá ainda a ausência do volante Niander, suspenso, que deve dar lugar a Williams. O lateral-esquerdo Bill já reúne condição de jogo, mas deve ficar no banco devido a boa atuação do jovem Gilmar. Mantido no cargo após uma reunião com a diretoria, o técnico Luís Carlos Cruz tratou de realizar uma mudança no Rio Branco para tentar apagar a derrota para o Santos. Ele sacou o ala-esquerdo Jorginho e colocou Marcos Paulo, que vinha atuando como zagueiro. Para a vaga que ficou em aberto no trio de zagueiros, Pedro Paulo deve ser escolhido.