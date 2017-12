Atlético Sorocaba tenta recuperar artilheiro Disposto a classificar o Atlético Sorocaba para a segunda fase do Campeonato Paulista, o técnico João Martins deve reviver a dupla de ataque que garantiu o acesso à elite paulista em 2003. Para o jogo contra o Rio Branco, domingo, Ricardo Xavier pode figurar entre os titulares ao lado de Luciano Henrique, após oito meses se recuperando de uma cirurgia na coluna cervical. No Paulista da Série A-2 no ano passado, a dupla fez 20 gols em dezoito jogos pelo time sorocabano. Com o excelente aproveitamento, Ricardo Xavier acabou sagrando-se artilheiro da competição, com 12 gols. "Seria ótimo voltar a esses bons dias. E com tempo podemos conseguir isso", disse o jogador. Enquanto vê seu companheiro se destacando pelo Atlético no Paulistão - Luciano Henrique é o artilheiro do time com três gols -, Xavier contenta-se em festejar sua reestréia no futebol. Entrou no final, no empate contra a Portuguesa Santista (0 a 0). O Atlético ocupa a quarta colocação do Grupo 1, com cinco pontos.