Atlético Sorocaba terá volta de artilheiro O Atlético Sorocaba anunciou o retorno do atacante Ricardo Xavier para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador havia se transferido para o Criciúma-SC no início do segundo semestre do ano passado, mas acabou sendo submetido a uma cirurgia cervical e não teve oportunidade de atuar no Brasileiro. Ricardo Xavier ajudou o Sorocaba a conquistar o título do Paulista da Série A2 de 2003, quando acabou se tornando artilheiro da competição ao lado do veterano Clóvis, ex-Guarani e Corinthians, que na oportunidade defendia a Francana. Cada um marcou 12 gols. O time, comandado pelo técnico João Martins, iniciou na última terça-feira sua pré-temporada em Porto Feliz. Durante esse período, o treinador pretende realizar treinos táticos e coletivos para definir a base titular do caçula do Paulistão, que estréia contra o Corinthians, no próximo dia 21, em Sorocaba.