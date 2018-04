Atlético Sorocaba vence em casa e deixa zona de degola

Esta é a segunda vitória seguida dos sorocabanos, que antes bateram no Guarani por 3 a 0, em Campinas. Eles saíram da zona do rebaixamento para ficar com 16 pontos, em 15.º lugar. Do outro lado, o Mirassol que se notabilizou pela goleada sobre o Palmeiras por 6 a 2, na 15.ª rodada, acumulou sua segunda derrota seguida - antes perdeu para o Penapolense - e continua com 15 pontos, na perigosa 16.ª posição. Só tem um ponto a mais do que o Ituano, o primeiro na zona de degola. Abaixo dele estão União Barbarense, com 13, São Caetano, com 12, e Guarani, com 10 pontos.

O Atlético Sorocaba começou com tudo e abriu o placar aos dois minutos. O zagueiro Augusto tentou fazer a cobertura para a saída do goleiro Emerson, mas o atacante Tiago Marques foi mais esperto e tocou por cobertura. Atônito, o Mirassol sofreu o segundo gol aos oito. Alex William fez o corta-luz para a descida de Edson Sitta, que foi até a linha de fundo e cruzou para o outro lado. Carlinhos subiu nas costas de um defensor e testou firme no canto direito de Emerson.

O time da casa continuou mandando no jogo e ampliou aos 26 minutos. Carlinhos levantou a bola em diagonal e, do outro lado, Tiago Marques pegou no alto e deu uma bonita virada. Um belo gol.

No segundo tempo, o Mirassol voltou diferente, mais ligado e mais na frente. E diminuiu o placar em um lance curioso. O meia Leomir bateu de fora da área, o goleiro Felipe Alves rebateu e a bola tocou na barriga do zagueiro César e entrou. Gol contra, aos 10 minutos.

O gol deu ânimo ao visitante, que ainda tentou criar outras chances. Mas abriu espaços na sua defesa e também correu riscos. O Atlético Sorocaba, porém, insistia em cometer faltas. E pela disposição, o Mirassol chegou ao segundo gol aos 34 minutos. Felipe Lima cobrou falta na intermediária em direção à pequena área, onde Caion se antecipou de cabeça ao goleiro Felipe Alves. Depois disso, o Mirassol foi todo pressão em busca do empate. O time de Sorocaba se defendeu, contou com a sorte e segurou o importante resultado.

Agora faltam duas rodadas para o término da fase de classificação. O Atlético Sorocaba vai receber o Oeste, já livre do rebaixamento e sem chances de chegar ao G8, e quer vencer para não depender do seu último compromisso, que é contra o Corinthians, em São Paulo. O Mirassol vai ter que se segurar fora contra a Ponte Preta e depois em casa diante do Linense.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO SOROCABA 3 x 2 MIRASSOL

ATLÉTICO SOROCABA - Felipe Alves; Edson Sitta, César, Murilo e Carlinhos; Gilberto Santos, Da Silva, Gerson (Fábio Sanches) e Matheus Borges (Helton Luiz); Tiago Marques (Jorge Preá) e Alex William. Técnico: Vágner Benazzi.

MIRASSOL - Emerson; Pio (Felipe Lima), Augusto, Gian e Diogo; Alex Silva (André Cassaco), Leomir, Mineiro e Camilo; Caion e Tiago Luis (Bahia). Técnico: Ivan Baitello.

GOLS - Tiago Marques, aos 2 e aos 26, e Carlinhos, aos 8 minutos do primeiro tempo; César (contra), aos 10, e Caion, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gerson, Matheus Borges e Helton Luiz (Atlético Sorocaba); Pio e Alex Silva (Mirassol).

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme (Fifa).

RENDA - R$ 33.630,00.

PÚBLICO - 1.570 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).