Atlético Sorocaba vence o Nacional O Atlético Sorocaba conseguiu quebrar uma invencibilidade de 13 meses do Nacional no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, ao vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. De quebra, o Atlético abriu vantagem na liderança provisória do Grupo 2, com 19 pontos, enquanto o Nacional continua com 13 pontos, em quinto lugar. A última derrota do Nacional acontecera diante do Bragantino, por 3 a 2, dia 19 de janeiro do ano passado. Sete jogos completam a rodada à noite. A3 - Três jogos foram realizados nesta tarde pelo Campeonato Paulista da Série A3. No Grupo 1 , o Noroeste venceu o XV de Jaú, por 1 a 0, chegando aos 18 pontos e dividindo a vice-liderança com o Sertãozinho. Pelo Grupo 2, o líder Palmeiras B empatou sem gols com o Osasco, no campo do adversário. O Rio Claro (14) venceu o Independente, por 2 a 1, em jogo disputado em Araras devido aos incidentes ocorridos domingo em Rio Claro antes do jogo contra o Guaratinguetá. Outros cinco jogos serão disputados à noite pela décima rodada.