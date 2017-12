Atlético tenta 2º lugar na Sul-Minas A primeira vitória na Copa Libertadores da América, que manteve as possibilidades de o Atlético Paranaense classificar-se para a próxima fase da competição, bastando apenas uma vitória simples contra o América, em Cali, também melhorou o estado de ânimo dos jogadores que enfrentam o Internacional, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Uma vitória pode fazer o Atlético subir um degrau na tabela de classificação da Copa Sul-Minas, passando para o 2º lugar, e ao mesmo tempo retira um concorrente a uma das vagas para as semifinais. O Atlético tem 21 pontos, enquanto o Internacional soma 17. Ambos têm mais quatro partidas. "Eles (Internacional) vão dar a última cartada nesta partida", analisa o técnico Geninho, ao prever as dificuldades que o Atlético terá. Um dos mais experientes jogadores, o zagueiro Nem dá a receita para a vitória. "Temos que ficar postados atrás e surpreendê-los no contra-ataque", afirmou. "Será um grande jogo, pois eles vão vir para cima." O volante Cocito cumprirá suspensão, sendo substituído por Flávio Luiz. O Atlético terá ainda o retorno do meia Adriano e do atacante Ilan. O atacante Kléber, apesar de recuperado do inchaço no joelho direito, ficará no banco de reservas. A única dúvida era o lateral-esquerdo Fabiano, que estava com uma inflamação na virilha. Nesta sexta-feira o lateral fez uma drenagem e, se não tiver uma recaída, está escalado para o jogo.