Atlético tenta confirmar vaga nas semifinais do Paranaense O Atlético Paranaense tenta confirmar nesta quarta-feira sua passagem para as semifinais do Campeonato Paranaense. A equipe recebe o Cianorte às 21h45, na Arena da Baixada, e garante sua vaga com um empate ou mesmo com uma derrota - com 8 pontos, contra 5 do rival, só será eliminado se for goleado por pelo menos cinco gols de diferença. Para aumentar ainda mais as possibilidades de o Atlético chegar às semifinais, o atacante Alex Mineiro, cuja ausência foi muito sentida no empate por 0 a 0 com o Rio Branco, está de volta. Quem fica fora são os zagueiros Marcão e Danilo e o volante Alan Bahia, que forçaram o terceiro cartão amarelo para entrar nas partidas decisivas sem correr riscos de suspensão. Na outra partida, entre Paranavaí e Rio Branco, também às 21h45, no Estádio Waldemiro Wagner, o Paranavaí leva vantagem, por causa do saldo melhor que o do adversário. Ambos têm seis pontos, mas o time da casa tem saldo zero, enquanto o Rio Branco tem quatro negativos. Se o Atlético vencer o Cianorte, basta um empate para o Paranavaí ser o segundo classificado. A direção do Paranavaí baixou o preço do ingresso de R$ 15 para R$ 5. Já o técnico do Rio Branco, Saulo de Freitas, deu descanso aos jogadores. "O momento é de trabalhar psicologicamente, porque não vão ganhar nada fisicamente neste fim de competição", justificou. Pelo Grupo A, os eliminados Cascavel e Adap Galo jogam às 20h30, apenas para cumprir tabela. Paraná Clube e Coritiba enfrentam-se nesta quinta para saber quem será o primeiro colocado.