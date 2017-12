Atlético tenta espantar crise no Mineirão O Atlético-MG tenta amanhã, às 16h, contra a Caldense, no Mineirão, espantar a crise que se instalou definitivamente no clube após a estréia desastrosa na Copa do Brasil, quando foi derrotado por 4 a 2 pela Catuense, na última quarta-feira. Em oitavo lugar na tabela de classificação, com nove pontos em seis partidas disputadas, o Galo necessita do resultado positivo para se aproximar dos primeiros colocados. Pelo regulamento da competição, os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. Para voltar a vencer no campeonato depois de três rodadas - quando acumulou duas derrotas e um empate -, o técnico Paulo Bonamigo repete a formação que iniciou o jogo na Bahia. Embalada por uma vitória sobre o Ipatinga, por 4 a 2, a Caldense promete surpreender a equipe alvinegra, a exemplo do que fez com o Cruzeiro, quando venceu por 1 a 0, na segunda rodada. O time de Poços de Caldas está na sexta colocação com 10 pontos em seis partidas. Outros quatro jogos completam amanhã a rodada do Mineiro: América-MG x Uberaba; Guarani x Villa Nova; Rio Branco x URT; Social x Tupi.