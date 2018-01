Atlético tenta impedir saída de Valdir O procurador do atacante Valdir, do Vasco, Aurélio Dias, contestou neste sábado a nota divulgada sábado pela assessoria de imprensa do Atlético-MG, na qual o clube mineiro informa que o jogador está impedido de atuar pela equipe carioca. Segundo ele, as chances de Valdir retornar ao Galo são "zero". No comunicado, a diretoria atleticana afirma que conseguiu na Justiça do Trabalho reaver os direitos federativos de Valdir, que deixou o clube no ano passado. Segundo a nota, o "Departamento Jurídico está realizando estudos necessários no sentido de confirmar a possibilidade de ser o CAM (Clube Atlético Mineiro) ressarcido relativamente ao período em que o jogador esteve ausente do clube". Em agosto de 2001, Valdir acionou o Atlético na Justiça trabalhista requerendo a quebra de seu vínculo contratual por atraso de salários. O jogador conseguiu atestado liberatório por meio de uma liminar concedida pela 28ª Vara do Trabalho. Os advogados do clube mineiro alegam que, para confirmar a posse de seus direitos, Valdir deveria ter impetrado uma ação principal, mas não o fez. Aurélio Dias sugeriu que entrará com um mandado de segurança para "suspender" as "medidas do Atlético". O procurador disse ainda que os dirigentes alvinegros tentam retaliá-lo pelo fato de o atacante Marques ter recusado a proposta para permanecer no clube mineiro e anunciado recentemente sua transferência para o Vasco. Aurélio Dias também é representante dos interesses profissionais de Marques.