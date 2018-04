Atlético tenta manter invencibilidade Mais que buscar a 14ª partida invicta no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense (2º colocado) não quer perder o contato com a ponta da tabela de classificação. Por isso, apenas a vitória interessa no jogo contra o Flamengo, às 16 horas, na Arena da Baixada. E, para isso, o rubro-negro contará com a força dos torcedores. Praticamente todos os 22 mil ingressos já tinham sido vendidos na quinta-feira, primeiro dia de venda. Restavam apenas alguns ingressos das cadeiras mais caras, que custam R$ 60,00. "É um sinal de que o pessoal está reconhecendo o nosso trabalho", disse o volante Bruno Lança. Ele deve ser uma das novidades do time, que não poderá contar com os zagueiros Marcão e Rogério Corrêa. Fabiano deve ser deslocado para a defesa, onde também Igor pode começar jogando. O técnico Levir Culpi confirma o time somente momentos antes da partida. Concentração até o minuto final foi o que mais Levir pediu a seus comandados. Na partida contra o Cruzeiro, o time vencia de 4 a 1 e deu espaço para que o Cruzeiro crescesse no final, marcando mais um gol. "Estamos ligados para não sermos surpreendidos novamente", afirmou o atacante Washington.