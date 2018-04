Atlético tenta quebrar tabu de 12 anos contra o Real Madrid

"Jogar um futebol atraente, aberto e alegre não ajuda em nada se no final você não alcançar seu objetivo, que é vencer", disse Manzano em entrevista publicada na quarta-feira pelo jornal As. "É isso que temos de fazer. Nada de jogo alegre, aberto ou atraente. Precisamos jogar um jogo fechado, feio, duro, não isento de qualidade, mas sem tampouco sermos as irmãzinhas da caridade."

A partida pelo Campeonato Espanhol começa às 17h de sábado (hora de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real. Os mandantes, líderes do campeonato, chegam novamente como favoritos, após 12 vitórias consecutivas sob o comando de José Mourinho.

A última vitória do Atlético sobre o Real também aconteceu no Bernabéu, por 3 x 1, com dois gols do holandês Jimmy Floyd Hasselbaink.