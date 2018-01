Atlético terá reservas contra o União O Atlético Paranaense joga neste sábado, às 16 horas, contra o União Bandeirante, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, apenas para cumprir tabela na última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense. O Atlético já garantiu a primeira colocação, com 12 pontos à frente do segundo colocado, enquanto o União não tem mais possibilidades de classificação e nem corre risco de rebaixamento. Tendo em vista as semifinais do campeonato e o jogo de quinta-feira, contra a Portuguesa de Desportos, pela Copa do Brasil, o técnico Flávio Lopes vai preservar os jogadores titulares e analisar o comportamento dos reservas. "O importante é dar ritmo para esses jogadores e poupar os outros para não tomar cartão, não ser expulso, não sofrer contusões", justificou Lopes. Um dos escalados é o atacante Zé Afonso. "São jogos importantes para mim, que estou há muito tempo parado", disse. "Eles vão me dar ritmo para os jogos seguintes tanto na Copa do Brasil quanto nas finais do Paranaense." A estréia do lateral-esquerdo Rubens Júnior está confirmada.