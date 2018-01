Atlético vai em busca da reabilitação O Atlético-PR retorna à rotina do atual Campeonato Brasileiro, buscando mais uma vez a reabilitação. Desta vez, contra o Vasco, seu companheiro na zona de rebaixamento - ambos estão com 12 pontos. A vantagem atleticana é atuar na Arena da Baixada, em Curitiba, com o apoio de seus torcedores. A derrota para o Paraná Clube, na última rodada do campeonato, voltou a preocupar a todos no Atlético. "Me sinto chateado", confessou o meia Evandro. "Nossa equipe precisa se espertar para não acontecer mais isso." A esperança está no retorno de cinco titulares (os laterais Marcão e Jancarlos, o zagueiro Danilo e os atacantes Aloísio e Lima). "Devemos melhorar sensivelmente na parte coletiva e espero que a gente volte a vencer", disse o técnico Antônio Lopes.