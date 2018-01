Atlético vai jogar com três zagueiros O técnico Celso Roth decidiu mudar o esquema tático do Atlético-MG, que enfrenta neste domingo, o Paraná Clube, às 18h, no estádio Pinheirão, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador vai utilizar três zagueiros na partida. Outra novidade deverá ser a volta de Velloso ao gol do Galo, substituindo a Eduardo. O Galo, que tem 23 pontos, tenta voltar a vencer fora de casa, o que não acontece desde a quinta rodada da competição. Nos treinamentos durante a semana, Roth sacou o meia Lúcio Flávio, cujas atuações vinham sendo criticadas pela torcida, e escalou um meio-campo com apenas Alexandre na armação. Na lateral-esquerda, Michel perdeu a vaga para Marquinhos. No lugar de Genalvo, suspenso, entra Marcelo Silva. A zaga será formada por Scheidt - que fará a função de líbero -, Luiz Alberto e André Luiz, que volta ao time titular. Roth espera que os jogadores não tenham dificuldades para assimilar o novo esquema e pediu atenção na marcação. O meia Paulinho, destaque na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, na última rodada, voltou a sentir uma contusão no pé esquerdo, foi vetado pelo Departamento Médico e nem viajou com a delegação para a capital paranaense. Com isso, Tucho, contratado recentemente, foi relacionado para o jogo.