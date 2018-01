Atlético vence clássico da Série A2 Os dois novos integrantes da Série A2 do Campeonato Paulista, Oeste e Taquaritinga, se mantiveram na ponta do Grupo 1 da competição, após a quarta rodada, realizada nesta quarta-feira à noite. O Oeste venceu o Mirassol em casa, por 1 a 0, e lidera o Grupo 1 com 10 pontos. O Taquaritinga chegou aos nove pontos, ao derrotar o Comercial, em casa, também por 1 a 0. A Francana foi até Birigüi e venceu o Bandeirante por 2 a 1, assumindo a terceira colocação do Grupo 1. Fechando o grupo, Rio Preto e Olímpia empataram em 1 a 1. Pelo Grupo 2, o Atlético Sorocaba venceu o clássico local contra o São Bento, por 2 a 1, e assumiu a liderança, com sete pontos. O Nacional garantiu a segunda colocação, ao empatar, por 1 a 1, com o Flamengo, terceiro colocado. Mesmo resultado de Bragantino e Matonense. Fechando a rodada, o São José venceu a primeira na competição, ao bater o Sãocarlense por 4 a 3.