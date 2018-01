Atlético vence clássico paranaense O Atlético Paranaense venceu o Coritiba neste domingo, por 2 a 0, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Luisinho Netto, aos três minutos do segundo tempo, e Flávio Luiz, aos 38, marcaram os gols do primeiro Atletiba do ano. As duas equipes mostraram pouco futebol na primeira etapa. O meia Adriano, no entanto, desperdiçou aos 40 minutos, a melhor chance do primeiro tempo ao chutar para fora uma bola dentro da pequena área. O rubro-negro abriu o placar no início do segundo tempo. Aos três minutos, o ala-direito Luisinho Netto acertou uma cobrança de falta no ângulo esquerdo de Wellerson. O gol deixou o jogo mais aberto, surgindo chances para os dois clubes. Aos 38 minutos, Flávio Luiz chutou forte e marcou o segundo gol do Atlético, que agora soma 14 pontos, um a mais que o Coritiba, com 13, e ocupa a quarta posição do torneio. A derrota derrubou o alviverde para a oitava colocação. Na outra partida envolvendo um clube paranaense, o Malutrom foi a Florianópolis e perdeu por 3 a 1 para o Figueirense.