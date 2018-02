Atlético vence e assume liderança provisória do Mineiro O Atlético venceu neste sábado o Ituiutaba, por 2 a 0, no Pontal do Triângulo Mineiro, assumiu provisoriamente a liderança do campeonato estadual e está mais perto de uma vaga nas semifinais. Com a vitória, o time alvinegro chegou a 17 pontos, um a mais que o rival Cruzeiro, que enfrenta neste domingo o Democrata-GV, no Mineirão, na continuidade da nona rodada da competição. O Ituiutaba permanece na zona de rebaixamento, com oito pontos, na penúltima colocação. No primeiro tempo, o forte calor inibiu o ímpeto das duas equipes, mas o time da casa demonstrou mais disposição ofensiva. Porém, não o suficiente para traduzir a superioridade em gols. Na etapa final, o Atlético compensou o menor volume de jogo sendo mais competente que o adversário nas finalizações. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, o atacante Vanderlei fez 1 a 0. O Ituiutaba não poupou esforços em busca do empate, mas esbarrou nas importantes defesas do goleiro Diego. Aos 35 minutos, o lateral-direito Coelho lançou o atacante Galvão, que, na grande área, marcou o segundo do Atlético e selou a vitória alvinegra. É a primeira vez que o Atlético - que chegou a ser o lanterna da competição - assume a ponta da tabela, na véspera de o clube completar 99 anos. "É a vitória, estrategicamente, mais importante da temporada", disse o técnico Levir Culpi, para quem a alta temperatura influiu no desempenho do time, que alcançou seu quarto triunfo seguido no campeonato. "Estava fora de normal a temperatura, os jogadores sentiram muito". A nona rodada do Mineiro foi aberta na noite de sexta-feira. O América-MG perdeu para o Villa Nova, por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A derrota deixou o time muito perto do rebaixamento para o Módulo II do Estadual. O América ocupa a lanterna, com apenas quatro pontos ganhos em nove jogos. O Villa chegou a 16 pontos e está próximo da classificação para as semifinais. Além de Cruzeiro e Democrata-GV outros dois jogos completam a rodada neste domingo. Tupi x Ipatinga e Caldense x Democrata-SL.