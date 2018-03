Atlético vence e está com um pé na final O Atlético-MG colocou um pé na final do Campeonato Mineiro ao vencer nesta quarta-feira por 3 a 0, a Caldense, no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, pela partida de ida das semifinais da competição. Com o resultado, o Galo poderá perder por até três gols de diferença na partida da volta que mesmo assim estará garantido na finalíssima. Por ter terminado a fase classificatória em primeiro lugar, o time do técnico Paulo Bonamigo entrou no confronto com a vantagem de jogar por dois empates ou dois resultados iguais. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Mineirão. Caso confirme a classificação para a final, o Atlético enfrentará o vencedor da disputa entre América-MG e Cruzeiro, que iniciam hoje (01) a outra semifinal. Num primeiro tempo bastante disputado, o a equipe visitante conseguiu sair na frente curiosamente quando perdeu um jogador. Aos 39 minutos, o lateral-direito atleticano Carlinhos, que já tinha o cartão amarelo, foi expulso pelo árbitro Rogério Pereira da Costa. Quatro minutos depois, o time alvinegro abriu o placar numa cobrança de falta do lateral-esquerdo Michel, que acertou o canto direito do goleiro Alencar. Na volta do intervalo, o Galo aproveitou o ímpeto do time da casa para ampliar. Numa jogada de velocidade, o atacante Wagner foi derrubado na área pelo zagueiro Júnior Maranhão. O árbitro marcou pênalti, que o atacante Dejair cobrou e fez 2 a 0, aos 12 minutos. O segundo gol desnorteou a equipe do sul de Minas. Aos 28 minutos, o volante Senegal fez uma falta violenta no meio-campista Tucho e recebeu o cartão vermelho, complicando ainda mais a situação da Caldense. Com a igualdade numérica em campo, o Atlético teve tempo para chegar ao terceiro gol. Juninho cruzou da esquerda para a área e Wagner concluiu, aos 39 minutos.