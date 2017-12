Atlético vence e Santos só empata O Santos jogou mal e apenas empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira, na estréia das equipes no Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a reestréia de Viola no time do Santos. Em Curitiba, o Atlético-PR foi bem e venceu o Grêmio por 2 a 0. Os dois jogos fecharam a primeira rodada do Brasileiro.