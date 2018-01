Atlético vence Iraty no Paranaense O Atlético Paranaense venceu o Iraty por 4 a 3 neste domingo, mas quase fou surpreendido pelo sétimo colocado no Campeonato Paranaense. O gol da vitória foi marcado somente aos 44 minutos do segundo tempo pelo atacante Kleber, artilheiro da competição com nove gols. A partida teve três pênaltis, mas apenas dois foram convertidos. Em um deles, aos 39 minutos do segundo tempo quando o jogo estava empatado, Kleber cobrou mal e o goleiro Cristiano defendeu. Mesmo com o resultado apertado o time atleticano chegou aos 12 pontos e encostou no líder Malutrom, que tem 13 e neste domingo empatou por um gol com o Rio Branco, em Paranaguá. Aléssio marcou para o líder e Marcelo Baiano, aos 49 minutos do segundo tempo, empatou para o time da casa. Mesmo assim o time de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) permanece invicto na competição. Em Prudentópolis, o time da casa ganhou do União de Bandeirantes por 3 a 2 e no jogo de maior público da rodada, cerca de 6 mil pessoas. Entre Londrina e Coritiba a partida terminou empatada por um gol, ambos marcados de pênalti. Na abertura da rodada, sábado, o Paraná Clube pôs fim ao jejum de sete jogos sem vitória e derrotou o lanterna Francisco Beltrão por 3 a 1. O time do Paraná continua sob o comando do ex-jogador Saulo, que pode ser substituído por Lula Pereira, que treinou a Portuguesa de Desportos no ano passado.