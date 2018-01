Atlético vence na estréia no Paranaense Debaixo de muita chuva, o Atlético-PR venceu o Império por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Curitiba, em sua estréia no Campeonato Paranaense. O atual vice-campeão brasileiro está disputando o Estadual com o time B, pois prioriza a Copa Libertadores. Os gols do Atlético foram marcados por Bruno Lança, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Dinei, aos 22 do segundo. Para o Império, clube estreante na primeira divisão paranaense, Igor marcou aos 42 da primeira etapa.