Atlético vence no Campeonato Mineiro Depois de uma seqüência de quatro jogos sem vitória - um na Copa do Brasil e três no Estadual -, o Atlético venceu o Rio Branco por 3 a 1, neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Atlético tem 20 pontos e lidera do grupo A da segunda fase da competição. O time de Belo Horizonte começou pressionando e, logo nos cinco minutos do primeiro tempo, Alexandre marcou um gol para o Galo. Já aos 24 minutos da primeira etapa, Guilherme cobrou pênalti sofrido por Marques, marcando o sexto dele no Campeonato. No segundo tempo, o Rio Branco veio com mais entusiasmo e Sandro Luiz fez o primeiro para seu time. Mas o domingo de Páscoa prometia para o Atlético, que confirmou sua boa atuação com outro gol de Alexandre, um dos destaques do time na partida. Mas o Atlético pode ter um desfalque para o jogo de quarta-feira contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Marques sentiu a pena esquerda e deixou o jogo no segundo tempo. Ele foi substituído por Rolete. Ainda pelo grupo A, o Vila Nova, que jogou em casa no Alçapão, empatou com o Mamoré. Pelo grupo B, o América derrotou a Caldense por 3 a 0, num jogo conturbado com duas expulsões no time da Caldense: Toninho e Aílton. Fabrício marcou dois gols para o Coelho, um no finalzinho do segundo tempo, e o outro foi feito por Ruy, aos oito minutos da etapa complementar. No sábado, o Cruzeiro ganhou do Ipatinga por 1 a 0.