Atlético vence o Ipatinga e assegura vaga no Mineiro O Atlético conquistou neste domingo a vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro, ao vencer o Ipatinga por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada. Com o resultado, o time alvinegro manteve a vice-liderança, agora com 20 pontos, dois a menos que o líder Cruzeiro, que também assegurou a classificação, no sábado, com a vitória de 3 a 1 sobre o Democrata de Sete Lagoas. As duas vagas restantes para as semifinais serão disputadas na última rodada por Democrata de Governador Valadares (17 pontos), Tupi (17), Villa Nova (16) e Rio Branco (16). O gol do Atlético saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito Coelho cobrou falta, o goleiro Rodrigo Posso desviou, mas Beto, do Ipatinga, marcou contra. O árbitro Alício Pena Júnior anotou o gol para Coelho. Até o fim da partida, o time alvinegro resistiu à pressão do Ipatinga e teve algumas chances, mas falhou nas finalizações. Com a derrota, o time do Vale do Aço, campeão mineiro em 2005 e vice em 2006, está fora das semifinais, mas não corre risco de rebaixamento. É a mesma situação do Democrata de Sete Lagoas. Ituiutaba, Guarani e Caldense ainda lutam para não cair. O América já está rebaixado. A primeira fase termina no próximo domingo. 1.º de abril O técnico do Atlético, Levir Culpi, deu um susto na torcida e pregou uma peça nos jornalistas que o entrevistaram no vestiário do estádio Independência, após o jogo. Ele disse que havia recebido uma proposta de um clube brasileiro e que estudava a possibilidade de deixar o comando do Atlético. Acrescentou que levaria dois jogadores do Galo com ele. Logo em seguida, foi para a parte reservada do vestiário. Os jornalistas, surpresos, especulavam que o clube em questão seria o Corinthians. Minutos depois, Levir retornou rindo e afirmou que tudo não passava de uma brincadeira de 1º de abril.